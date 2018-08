Accionistas da tailandesa Minor aprovam OPA sobre espanhola NH Hotel

Reuters

Os accionistas da tailandesa Minor International, casa-mãe da Minor Hotels, aprovaram esta quinta-feira a OPA sobre a cadeia hoteleira espanhola NH Hotel Group, numa assembleia-geral extraordinária realizada em Banguecoque.

A oferta estava condicionada à autorização por parte do regulador dos mercados espanhol, a CNMV, e da Autoridade da Concorrência portuguesa, que deu o seu aval à operação a 19 de Julho.

A Minor opera 13 unidades hoteleiras em Portugal, sob as insígnias Anantara, Avani e Tivoli. Os hotéis da empresa tailandesa situam-se no Algarve, Coimbra, Lisboa, Sintra e Évora. Já a NH Hotel está presente em Lisboa, com duas unidades, e no Porto, com um hotel.

A Minor detém já 35,6% da NH Hotel e tem um acordo com o grupo chinês HNA para a compra de 8,4% do capital da cadeia hoteleira espanhola, pelo que a OPA incidirá apenas sobre 56% do capital da NH Hotel.

O grupo tailandês oferece 6,30 euros por acção e estabeleceu como intenção controlar 55% do capital da NH Hotel.

Em finais de Julho, o Hyatt Hotels Corporation apresentou uma proposta para a compra da totalidade do capital da NH Hotel com um preço, que não precisou, superior ao da oferta da Minor, mas acabaria por desistir passados três dias de o grupo tailandês ter assegurado o controlo de 44% da cadeia espanhola.

Caso a operação seja bem sucedida, a nova empresa terá mais de 540 hotéis e cerca de 80 mil quartos, o que a tornaria a 19ª maior rede hoteleira mundial.

Em Junho, a administração da NH considerou demasiado baixo o preço oferecido pela Minor.