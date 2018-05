Accionistas da TAP aprovam contas de 2017

A assembleia geral anual da TAP SGPS que se realizou esta quarta-feira teve uma participação superior a 95% do capital social, tendo todas as deliberações sido aprovadas.

Os accionistas da TAP aprovaram esta quarta-feira, na assembleia-geral do grupo, todas as propostas, designadamente os relatórios de gestão e as contas do exercício de 2017.





Fonte oficial da TAP adiantou ao Negócios que a assembleia geral anual teve uma participação superior a 95% do capital social da TAP SGPS. "Foram aprovados os pontos usuais da assembleia geral anual, designadamente o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Todas as deliberações foram aprovadas", afirmou.





A TAP SGPS obteve em 2017 com um resultado líquido positivo de 21,2 milhões de euros, valor que representou uma melhoria de 49 milhões de euros face ao prejuízo de 27,7 milhões registado em 2016.