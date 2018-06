Accionistas da Tesla mantêm Musk como CEO e chairman

Os accionistas da fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla decidiram esta terça-feira, em assembleia geral anual, não separar o cargo de "chairman" e CEO da empresa, posições actualmente ocupadas por Elon Musk.

Chegou a ser avançado pela imprensa internacional que os accionistas poderiam forçar mudanças na administração, nomeadamente separar os cargos de presidente executivo e de "chairman", mas não foi o que aconteceu – o que deixou Elon Musk emocionado e animou as acções da empresa, que seguem a ganhar 1% na negociação fora do horário regular da bolsa norte-americana.

Elon Musk, que tem insistido que a Tesla não precisa de angariar capital este ano, ficou debaixo de fogo pelo seu comportamento no mês passado, na conferência de imprensa sobre os resultados do primeiro trimestre, depois de ter fugido às perguntas dos analistas e provocado, com isso, uma correcção das acções da empresa em bolsa.

Mas os accionistas renovaram o voto de confiança em Musk, que após a votação na AG declarou, visivelmente emocionado, que "na Tesla construímos os nossos carros com amor".

"Em muitas outras empresas, os automóveis são ‘fabricados’ pelos departamentos de marketing ou financeiro, pelo que não há alma. Nós não somos perfeitos, mas mergulhamos de alma e coração no que fazemos", afirmou, citado pela Reuters.

Musk aproveitou também para anunciar que a Tesla irá, "muito provavelmente", atingir a meta de produção do Model 3, que é de 5.000 veículos deste modelo por semana. E considera que esse ritmo de produção poderá ser alcançado já em finais deste mês – isto porque de momento a empresa está a demonstrar ser capaz de fabricar 3.500 veículos por semana.



(notícia actualizada à 01:19)