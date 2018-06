Accionistas do BPI aprovam saída de bolsa

Os accionistas do BPI aprovaram esta sexta-feira, 29 de Junho, a saída de bolsa do banco. Há mais de um ano que a instituição tinha apenas cerca de 7% do capital disperso, mas com a deliberação concretizada esta manhã, a retirada definitiva vai acontecer nas próximas semanas.

A proposta para "a perda da qualidade de sociedade aberta do Banco BPI", feita pelo accionista CaixaBank, foi aprovada por 99,26% dos votos expressos numa assembleia-geral realizada na Fundação de Serralves, no Porto. Na reunião, que durou menos de meia hora, estiveram presentes ou representados 26 accionistas, detentores de acções correspondentes a 95,08% do capital social.

Com a confirmação desta decisão – a conclusão da oferta pública de aquisição (OPA) do CaixaBank já tinha ditado a exclusão do BPI do PSI-20 em Fevereiro de 2017 –, o BCP passará a ser oficialmente o único banco da praça portuguesa, que nos últimos anos viu várias empresas cotadas abandonarem o mercado de capitais, como a Cimpor, a Sumol+Compal, a SDC ou a Luz Saúde.





O BPI é controlado pelo grupo espanhol CaixaBank desde o início de 2017, detendo já mais de 94% do banco: adquiriu a posição da Allianz por 177,98 milhões de euros e tem vindo a reforçar a sua posição em compras em mercado. Tendo em conta "o baixo ‘free float’ do BPI e o domínio de facto do CaixaBank, a perda de qualidade aberta da sociedade é a decisão mais natural e acertada do ponto de vista da gestão", resumiu ao Negócios o presidente da Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais (ATM), Octávio Viana.



Operação avaliada em quase 150 milhões





A proposta do grupo de origem catalã, que recentemente mudou a sede para Valência, previa a aquisição das acções dos accionistas que não votem favoravelmente a deliberação. Além dessa possibilidade, normalmente concretizada através de uma ordem permanente de compra das acções, e na eventualidade de nem todos os investidores terem demonstrado intenção de venda no período da ordem, o grupo detido pelo La Caixa vai avançar para a compra obrigatória. Isto é, todos os accionistas minoritários serão obrigados a vender.

A "aquisição potestativa" das acções será sempre feita a 1,45 euros, o preço a que comprou em Maio deste ano os mais de 8,425% que estavam nas mãos da seguradora Allianz. Tendo em conta as aquisições que tem vindo a fazer, e as que tem de concretizar para ficar com 100% do BPI, o CaixaBank gastará cerca de 149 milhões de euros para finalizar esta operação no banco que tem agora Pablo Forero (à direita na foto) na liderança executiva.