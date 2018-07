Acções da Juventus caem pela primeira vez em sete dias

As acções da Juventus estão a perder 3,81% para 0,845 euros, tendo chegado a deslizar mais de 6% esta segunda-feira, 9 de Julho. Esta é assim a primeira vez em sete sessões em que os títulos da "Vecchia Signora" perdem terreno.

A liquidez das acções da Juventus continua elevada. Ainda não eram 12h, em Lisboa, e já tinham trocado de mãos mais de 27 mil acções quando a média diária dos últimos seis meses é inferior a cinco mil.

Na última semana as acções da Juventus dispararam mais de 30%, a beneficiarem das notícias que deram como certa a ida de Cristiano Ronaldo para o clube italiano. Esta subida recente elevou o valor de mercado desta cotada em cerca de 200 milhões de euros.

As notícias revelam que a Juventus deverá pagar 100 milhões de euros ao Real Madrid, onde Cristiano Ronaldo joga há nove anos. Sendo que a contratação será "financiada" pela Fiat, empresa detida pela família Agnelli, que também são donos da equipa italiana.

O clube italiano ter-se-á comprometido a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos, representando um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.

Apesar de muito se ter especulado sobre o dia em que o jogador português seria apresentado, 7 de Julho, a data acabou por não se confirmar. As notícias apontam agora para que a apresentação seja feita esta terça-feira, 10 de Julho, ou quarta-feira.

Uma das questões que estará pendente, para desbloquear a transferência do internacional português está relacionada com o facto de Florentino Pérez querer que Cristiano Ronaldo assuma publicamente que quer sair do clube. O jornal Record diz que o "braço-de-ferro" deverá terminar nas próximas horas.