As acções da Tesla estão a negociar em forte queda esta segunda-feira, 23 de Julho, depois de o The Wall Street Journal ter noticiado que a fabricante de veículos eléctricos está a pedir aos fornecedores que devolvam parte dos pagamentos que foram feitos desde 2016 para ajudar a Tesla a tornar-se rentável.





Os títulos da empresa liderada por Elon Musk estão a cair 5,37% para 296,73 dólares, depois de terem chegado a desvalorizar um máximo de 6,61% para 292,86 dólares, o valor mais baixo desde 5 de Junho.