Acções do Benfica deslizam mais de 6,5%

As acções da SAD do Benfica estão a cair mais de 6,5%, tendo já trocado de mãos o triplo das acções negociadas nos últimos seis meses.

Miguel Barreira/Cofina

As acções da SAD do Benfica seguem em queda na bolsa nacional, recuando 6,7% para 1,95 euros. Apesar desta subida, os títulos continuam a acumular um ganho expressivo desde o início do ano (77%).



Além da queda, destaque ainda para o volume. Até às 12:00 trocaram de mãos mais de 18 mil acções da SAD benfiquista, o que corresponde a mais do triplo da média diária observada nos últimos seis meses (5,5 mil).



A queda das acções surge um dia depois de a equipa de futebol principal ter disputado o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo perdido, em casa, contra o Bayern de Munique por duas bolas a zero.

O próximo jogo do Benfica será a 2 de Outubro, numa deslocação até Atenas para defrontar o AEK.

Ontem, foram também apresentados os resultados do ano fiscal terminado em Julho. A SAD do Benfica registou uma queda de 53,7% dos lucros, terminando o exercício com um resultado líquido de 20,58 milhões de euros. No comunicado, enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do clube da Luz realça que, apesar da queda, este foi o quinto ano consecutivo de lucros e o "segundo melhor resultado de sempre".