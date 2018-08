Acções do Benfica disparam para máximos de 2014

As acções da SAD do Benfica estão a subir 11,67% para 2,01 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Abril de 2014. E a sessão está a ser bastante líquida, tendo já trocado de mãos cerca de 15 mil títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é de 3,9 mil.



A contribuir para esta subida das acções da SAD benfiquista está o desfecho do jogo desta terça-feira, 14 de Agosto, frente aos turcos do Fenerbahçe. O Benfica empatou a uma bola o jogo na Turquia, depois de na semana passada ter derrotado o Fenerbahçe por 1-0.



Este resultado tornou mais próxima a chegada à Liga dos Campeões da equipa de futebol do Benfica. Ainda assim, o clube da Luz terá de jogar o "play-off", onde vai defrontar o PAOK.





A primeira-mão desta etapa será disputada na próxima terça-feira, 21 de Agosto, no estádio da Luz. A segunda-mão está agendada para dia 29 de Agosto, na Grécia.





O acesso à Liga dos Campeões pode render ao Benfica 42,5 milhões de euros caso chegue à fase dos grupos. O valor está influenciado pelas novas regras da UEFA que atribuem prémios maiores aos clubes no topo do ranking.