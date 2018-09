Acções do FC Porto sobem mais de 3% após empate com o Schalke

As acções do Futebol Clube do Porto sobem 3,03% para 0,68 euros, com três mil títulos negociados, um número que supera a média diária dos últimos seis meses (2.513).



A subida das acções surge um dia depois de ter jogado com o Schalke 04 o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube orientado por Sérgio Conceição empatou, fora de casa, o jogo a uma bola.



A equipa azul e branca falhou um penálti na primeira parte do jogo, tendo sofrido depois um golo da equipa alemã.





O médio brasileiro Otávio igualou depois o marcador através da cobrança de uma grande penalidade.



O próximo jogo do Porto para a Liga dos Campeões está marcado para 3 de Outubro, com a equipa dos dragões a receber o Galatasaray no estádio do Dragão.





As transacções das acções do Porto, sendo uma cotada de reduzida liquidez, só se efectuam duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30, apesar de as ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa. Ou seja, a haver mais oscilações nesta cotada só às 15:30.