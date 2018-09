Acções do Porto disparam 21%. Sporting desliza 12%

A sessão foi marcada por oscilações acentuadas nas acções das SAD do Porto e do Sporting. Os títulos da SAD azul e branca subiram 21,05% para 0,69 euros, tendo trocado de mãos 5.150 acções, quando a média diária dos últimos seis meses é de 2.522. A subida desta segunda-feira eleva os títulos para terreno positivo desde o início do ano (4,55%).

Já as acções da SAD leonina desceram 12,03% para 0,6950 euros, tendo negociado 1.453 títulos, o que fica aquém da média diária dos últimos seis meses e que é de 2.636.

Entre os três grandes, a SAD do Benfica terminou o dia estável, a valer 2,33 euros, com quase 4.800 acções negociadas (a média é de 5.014). Ainda assim, entre as três SAD é a do Benfica que mais sobe desde o início do ano, ao mais do que duplicar de valor.

Este foi assim a primeira sessão bolsista depois do fecho do mercado, não havendo notícias de contratações ou vendas relevantes. Em termos desportivos, a tabela classificativa também não sofreu alterações, com o Sporting a vencer o Feirense por 1-0, o Benfica a derrotar o Nacional por 4-0 e o Porto a ganhar, por 3-0, o Moreirense. Benfica e Sporting partilham o primeiro lugar com o Braga e o Porto está a 1 ponto.