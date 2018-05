Acções do Sporting sobem quase 5%

As acções da SAD do Sporting subiram 4,9% para 0,75 euros, acumulando assim uma subida de 19% nas duas últimas sessões. Com estas subidas recentes, as acções negoceiam já com uma valorização desde o início do ano (6,72%).

As acções da SAD leonina negociaram assim, na segunda chamada da sessão, já que na primeira (às 10:30) não houve concretização de operações.

Isto acontece um dia depois de o clube ter perdido a Taça de Portugal para o Desportivo das Aves, além do acumular de tensão durante a semana após os actos de violência na Academia de Alcochete. O caso está a ser investigado pela justiça.



Neste momento a incerteza paira sobre o Sporting, principalmente no que toca à possibilidade de os jogadores rescindirem contrato com o clube, o que levaria a avultados prejuízos. Na sequência destes eventos, a CMVM pediu esclarecimentos ao clube. Em resposta, o Sporting garantiu que não há jogadores suspensos nem intenções de rescisão.



Entretanto, esta segunda-feira, 21 de Maio, o Sporting emitiu um comunicado, onde revelou a suspensão dos benefícios à Juventude Leonina e o pedido de audiência urgente com o primeiro-ministro. Também esta manhã, foi noticiado que o Desportivo das Aves falhou a inscrição na Liga Europa, o que garante ao clube leonino entrada directa na competição e um montante de 2,6 milhões de euros.



Em cotadas como o Sporting que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30.



Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. Contudo, esta regra impõe-se apenas na primeira chamada após a sessão anterior, sendo depois calculado outro valor na segunda chamada.



Na passada quinta-feira, os títulos desvalorizaram 17,11% para os 63 cêntimos. Um dia depois, as acções corrigiram com uma valorização de 13,49% para os 71,5 cêntimos.



Na sexta-feira passada, o clube anunciou que o resultado líquido da SAD do Sporting recuou 97%, nos primeiros nove meses do ano actual fiscal (que termina em Março). Durante este fim-de-semana, o clube conseguiu adiar o pagamento de um empréstimo de 30 milhões de euros para 26 de Novembro.