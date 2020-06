O avião de passageiros da Air Astana, uma companhia do Cazaquistão, que declarou emergência no voo e acabou por aterrar de urgência no aeroporto de Beja, em 2018, tinha malcolocados os cabos que permitem aos ailerons virar.

A conclusão é da investigação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), cujo relatório indica que "o sistema de comando dos ailerons da aeronave foi incorretamente instalado durante a execução dos trabalhos de manutenção pesada".