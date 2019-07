Na assembleia, além da perda da qualidade de sociedade aberta foi ainda aprovado a alteração estatutária, e a redução de número de administradores do conselho de administração de seis para cinco elementos, para o mandato já em curso e que termina em 2021. A empresa diz que os pontos em discussão foram aprovados por unanimidade, mas não revela o capital que este presente.A Compta, cujo CEO é Jorge Delgado, já tinha informado sobre a intenção de sair de bolsa, tendo já sido decidido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que será um auditor independente a determinar o preço mínimo que será oferecido aos acionistas minoritários da Compta, no âmbito da saída desta tecnológica da bolsa portuguesa.