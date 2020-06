Ações da Tesla superam mil dólares pela primeira vez

As ações da Tesla estão a ganhar mais de 6% esta quarta-feira e superaram pela primeira vez a fasquia dos mil dólares. A fabricante de automóveis elétricos tem já uma capitalização bolsista de quase 186 mil milhões de dólares. Pelas 15:15, a Tesla cotava nos 1.006,50 dólares por ação, depois de ter tocado um máximo nos 1.006,95 dólares.



A forte procura dos veículos da empresa liderada por Elon Musk na China estão a impulsionar a cotação. Segundo dados preliminares, a Tesla terá vendido 11 mil unidades do Model 3 na China em maio, isto depois de as vendas em abril terem sido inferiores a quatro mil veículos.









Desta forma, embora mantenha a recomendação "neutral", a Wedbush elevou o preço-alvo das ações da Tesla de 800 para mil dólares, referindo que num cenário "bull" o "price-target" é agora de 1.500 dólares, em vez dos anteriores 1.350 dólares. Dan Ives, analista da Wedbush Securities, considera que só o crescimento da Tesla na China vale cerca de 300 dólares por ação para a empresa.Desta forma, embora mantenha a recomendação "neutral", a Wedbush elevou o preço-alvo das ações da Tesla de 800 para mil dólares, referindo que num cenário "bull" o "price-target" é agora de 1.500 dólares, em vez dos anteriores 1.350 dólares. Um fator que poderá impulsionar ainda mais as ações da empresa é o tema das baterias para veículos. Dan Ives refere que acredita que a Tesla estará próxima de anunciar uma nova tecnologia para as baterias que revolucionará o mercado. Os rumores já circulam de que a nova bateria terá um ciclo de vida de um milhão de milhas (1,6 milhões de quilómetros) e o potencial de durar décadas.