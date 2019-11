Ações da Under Armour afundam após investigação às contas

Empresa norte-americana de vestuário disse que estava a colaborar com as autoridades do país numa investigação às suas contas. Ações afundam 16% na pré-abertura de Wall Street.

A Under Armour, retalhista do ramo do vestuário desportivo, alertou no domingo os seus acionistas que estava a ser alvo de uma investigação por parte das autoridades norte-americanas às suas contas e as suas ações caíram mais de 16% na pré-abertura de Wall Street, nesta segunda-feira, adiantou o Wall Street Journal.





A empresa já veio a público dizer que estava a colaborar com as investigações e garantiu que não existia nada de errado. O anúncio da investigação surge um dia depois de ter apresentado resultados.