As ações da empresa com sede na Holanda tiveram uma forte desvalorização, após o CEO ter reduzido a sua perspetiva de vendas para o final do ano.

Um pouco à imagem das restantes empresas do setor, a Unilever tem lutado por manter os clientes, numa altura em que a procura se tem virado mais para alternativas locais, como fabricantes dos próprios produtos.



No terceiro trimestre deste ano a empresa já tinha alertado para que a venda de gelados Ben & Jerry's tinha desapontado.



Agora, na sua última atualização, a empresa referiu que o abrandamento do negócio no sul asiático, África e na América do Norte foi um entrave para atingir os objetivos deste ano.



Para além destas regiões, o CEO apontou o fraco consumo na Índia como um dos pontos fulcrais para esta deterioração de perspetiva, onde a Unilever detém 67% da Hindustan Unilever, a maior empresa do setor no país.



A queda do negócio coincidiu com uma altura de alterações nos quadros da empresa. No início do ano, Jope substituiu Paul Polman como CEO da Unilever e, recentemente, o "chairman" Marijn Dekkers anunciou que se iria retirar para dar lugar ao dinamarquês Nils Andersen.

