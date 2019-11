Ações da Vodafone sobem mais de 3% após apresentação de resultados

O grupo britânico Vodafone inverteu a queda das receitas de serviços no seu segundo trimestre fiscal. Entre julho e setembro registou uma ligeira subida de 0,7% dos proveitos, ao passo que no mesmo período do ano passado tinham recuado 0,2%, de acordo com os resultados divulgados esta terça-feira. Após a apresentação das contas do segundo trimestre as ações da operadora chegaram a subir mais de 3%.



Os resultados superaram as estimativas dos analistas contactados pela Bloomberg que apontavam para um crescimeto de 0,2%





A inversão da tendência de queda das receitas foi impulsionada pela melhoria dos resultados na África do Sul, Espanha e Itália, bem como pela "sólida performance na Alemanha e pela forte aceleração comercial no Reino Unido", detalha a operadora britânica.