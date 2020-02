Ações do Benfica afundam para mínimos desde anúncio da OPA

As ações da SAD do Benfica seguem esta sexta-feira a recuar 8,89% e negoceiam em mínimos desde o anúncio da OPA parcial, a 18 de novembro do ano passado. Na sessão seguinte, as ações dispararam mais de 70%, a maior valorização de sempre.



A quebra na cotação dos títulos da SAD das "águias" refletem o afastamento da Liga Europa na véspera, após o empate caseiro a três bolas frente ao Shaktar Donetsk.



As ações da SAD "encarnada" cotavam nos 4,10 euros, 18% abaixo da contrapartida de cinco euros oferecida na OPA parcial. Durante a manhã, os títulos chegaram a afundar 16,78%, tocando os 3,73 euros. Até às 15:30 tinham sido negociadas 13.795 ações.



A capitalização bolsista da SAD benfiquista situa-se agora nos 94,3 milhões de euros.



O "dia negro" nas competições europeias – com a eliminação também do FC Porto e do Sporting – castigou igualmente as ações das outras SAD cotadas na Euronext Lisboa. As fortes quedas nas bolsas devido ao coronavírus também ajudam ao desempenho negativo das ações das SAD.



Os títulos da SAD do Sporting cederam 8,62%, fechando nos 0,80 euros. Hoje foram transacionadas 624 ações. E a capitalização bolsista recuou para 53,3 milhões de euros.





Já as ações da SAD dos "dragões" caíram 2,6%, encerrando nos 0,75 euros. Esta sexta-feira trocaram de mãos 2.482 ações da SAD "azul-e-branca". O valor em bolsa da SAD portista é de 16,9 milhões de euros.