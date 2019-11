Ações do DIA disparam mais de 100% após aumento de capital de 605 milhões

A dona do Minipreço finalizou a operação de aumento de capital que permitiu à empresa recolher cerca de 605 milhões de euros, numa altura em que atravessa um período de transformação do negócio. As ações dispararam.

O grupo espanhol DIA anunciou nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, que "concluiu com sucesso" o aumento de capital de 605 milhões de euros, que vão servir para catapultar o crescimento da empresa, que atravessa um período de transição para a transformação do negócio.





Como reação, as ações da cotada chegaram a mais do que duplicar o valor de mercado ao subirem 117,39% para os 0,295 euros. Por esta altura sobem 49%. Hoje, o número de títulos negociados ultrapassou os 38 milhões, muito acima da média de ações negociadas dos últimos seis meses que se fixa nos 9 milhões.

Em comunicado, a empresa referiu que agora "passa a concentrar-se exclusivamente no desafio de transformação do seu negócio" e que irão estar focados nos anos "na melhoria das operações e no desenvolvimento de um modelo moderno de proximidade, que seja sustentável no futuro e contribua de forma valiosa para a evolução do setor alimentar".





"O Conselho de Administração está confiante de que nosso CEO, Karl-Heinz Holland, e toda a sua equipa irão concretizar a transformação que a DIA necessita de forma a criar uma oferta diferenciada e de valor acrescentado para os nossos clientes", afirmou Stephan DuCharme, Presidente do Grupo DIA.