ACP considera Orçamento “uma mão cheia de ilusões e outra de mais impostos”

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) critica duramente a proposta de Orçamento do Estado para 2019 para o sector automóvel. Desde as mexidas na fiscalidade automóvel, passando pelo ISP e pela descida do preço dos passes sociais, as medidas são vistas de forma negativa.