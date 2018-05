ACS e Atlantia vingam na OPA e ficam com 85,6% da Abertis

A oferta pública de aquisição foi feita através da Hochtief, a filial alemã da ACS. A oferta visou 78,79% do capital social da Abertis – ou 85,6% excluindo as acções próprias da concessionária. "A oferta teve uma resultado positivo", informa o comunicado publicado na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.





Seguem desta forma 780,31 milhões de acções para os novos donos, que aceitaram a proposta. A operação cifrar-se-á nos 14.326 milhões de euros, respeitando a proposta de 18,36 euros por título avançados pela ACS e Atlantia na sua oferta.





"A data de liquidação da oferta será de dois dias úteis depois da publicação do resultado", que deverá ter lugar esta terça-feira, 15 de Maio.