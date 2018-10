Actividade da construção em Portugal acelera em Agosto

O crescimento da produção na construção em Portugal acelerou ligeiramente em Agosto, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira, 10 de Outubro.

O índice que mede a produção na construção subiu 4%, em Agosto, face ao mesmo mês do ano passado, depois do avanço homólogo de 3,9% registado em Julho.

Esta evolução foi impulsionada pelo segmento da construção de edifícios, que passou de um crescimento de 4,1%, em Julho, para 4,7%, em Agosto, já que o segmento de engenharia civil abrandou a sua subida de 3,6% para 3%.

Tanto o emprego como as remunerações no sector cresceram abaixo da produção. Segundo os dados do INE, o índice de emprego aumentou 2,7% face a Agosto do ano passado, enquanto as remunerações subiram 3,5%.

Na comparação em cadeia, Agosto foi o melhor mês, em termos de crescimento da produção, desde Fevereiro. Isto porque o índice cresceu 0,5% face ao mês anterior, o maior avanço desde o segundo mês do ano, em que a produção cresceu 1,3% em relação a Janeiro.