Actividade da indústria portuguesa cresce mais de 5% com impulso das vendas cá dentro

O crescimento do volume de negócios da indústria portuguesa acelerou em Outubro, impulsionado pela forte subida das vendas para o mercado nacional.





Segundo os dados revelados esta segunda-feira, 10 de Dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o volume de negócios cresceu 5,4%, em Outubro, face ao mesmo mês do ano passado, muito acima do avanço de 1,9% registado em Setembro.





A justificar esta evolução da actividade da indústria – que foi a mais forte desde Julho – estão não só efeitos de calendário, como o melhor desempenho das vendas para o mercado nacional.





"Este resultado estará influenciado por efeitos de calendário (Outubro de 2018 teve mais um dia útil que o mês homólogo de 2017 e Setembro teve menos um dia útil que em 2017)", sublinha o INE.





As vendas para o mercado nacional cresceram 7,4%, depois da subida de 2,6% observada em Setembro, enquanto a subida das vendas para o exterior acelerou de 0,9% para 2,5%.





No total, os bens de investimento registaram um crescimento de 11,9%, os bens intermédios de 4,7%e os bens de consumo de 4%.





Na comparação em cadeia, ou seja, em relação ao mês anterior, o volume de negócios na indústria aumentou 5,2%, depois da forte subida de 13,8%, em Setembro.





Tanto o emprego como as remunerações aumentaram abaixo do volume de negócios, com subidas de 2,1% e 3,8%, respectivamente.