Actividade dos serviços abranda em Junho

O índice que mede o volume de negócios nos serviços cresceu 6,1%, em Junho, face ao mesmo mês do ano passado, revelou esta segunda-feira, 13 de Agosto, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor traduz um abrandamento face ao mês anterior, já que este índice avançou 8,1%, em Maio, em termos homólogos.





O INE detalha que a evolução do índice foi "particularmente influenciada pela secção de comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos, que passou de uma variação de 9,0% em Maio para 6,7% em Junho".





Com excepção das actividades de informação e comunicação (cujo crescimento acelerou de 0,9%, em Maio, para 3,8% em Junho), todas as restantes secções registaram taxas de variação inferiores às observadas em Maio.





Em relação ao mês anterior, ao volume de negócios nos serviços caiu 2% em Junho, depois da subida de 2,3% registada em Maio.





O emprego no sector cresceu abaixo do volume de negócios (2,3) enquanto as remunerações aumentaram acima da actividade (7,7%).





Considerando os números do conjunto do segundo trimestre, o volume de negócios nos serviços cresceu 6,6% em termos homólogos, acima da subida de 5,5% observada nos três meses anteriores.