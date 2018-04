Actividade dos serviços em Portugal regista maior subida em um ano

O índice que mede o volume de negócios nos serviços em Portugal cresceu 3,9% em Fevereiro, face ao mês anterior, o que representa o maior aumento desde Fevereiro de 2017, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 12 de Abril. Em Janeiro, este índice havia diminuído 1,9% em termos mensais.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, porém, a actividade dos serviços aumentou 5%, em Fevereiro, o que traduz um abrandamento face à evolução registada nos dois meses anteriores (aumentos de 7,4% e 6,4% em Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, respectivamente).

De acordo com os dados do INE, as secções que mais contribuíram para a variação do índice foram a de comércio por grosso e a reparação de veículos automóveis e motociclos com variações de 4,6% e 6,5%, respectivamente.

Já a secção de actividades de informação e de comunicação apresentou a desaceleração mais significativa, passando de um crescimento homólogo de 1,8% em Janeiro para uma descida de 2,3% em Fevereiro.





O índice de emprego no sector cresceu ligeiramente abaixo do volume de negócios (4,6%) enquanto as remunerações efectivamente pagas cresceram mais (5,6%).