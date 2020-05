Acusação a Ricardo Salgado concluída até julho

A investigação do processo principal do grupo Espírito Santo está prestes a ser concluída, prevendo-se que a acusação aos responsáveis pela derrocada do grupo por crimes como associação criminosa e corrupção esteja terminada até 16 de julho, antes das férias judiciais, noticia o Expresso.O semanário, que cita várias fontes, falta ouvir os principais arguidos do processo em interrogatório complementar e confrontálos com novos indícios entretanto recolhidos. Devido à pandemia, está a ser equacionada de alguns arguidos serem ouvidos através de videoconferência. Ricardo Salgado, o ex-presidente do BES e principal arguido deste processo, foi ouvido apenas em junho de 2015.

A conclusão do processo esteve prevista para junho de 2019, mas a conclusão foi adiada até que houvesse uma resposta das autoridades suíças a cartas rogatórias enviadas pelo MP português.





A investigação começou em 2014 e o processo tem, segundo a última informação divulgada pela Procuradoria-Geral da República, 41 arguidos. Um já morreu. O Expresso questionou a PGR sobre o número de arguidos atual e os bens e dinheiro arrestados até agora, mas não teve resposta.