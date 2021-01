AdC avisa que critérios do concurso do IVAucher limitam concorrência

Os critérios de participação no concurso público para a operacionalização do IVAucher limitam a concorrência no mercado de pagamentos, avisa a Autoridade da Concorrência (AdC). Por isso, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa recomenda que o Governo obrigue o vencedor do concurso a criar uma solução compatível com todos os operadores de pagamento.





