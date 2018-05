O Deutsche Bank vendeu o seu negócio em Portugal aos espanhóis da Abanca, segundo revelaram as instituições no dia 27 de Março. A alienação da área de retalho, banca comercial e privada, do Deutsche Bank deverá estar concluída no primeiro semestre de 2019, estando ainda condicionada às aprovações regulatórias.

"A Autoridade da Concorrência recebeu, a 16 de Maio, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas", informa o regulador. Esta operação, especifica, é a aquisição pelo Abanca da actividade de clientes particulares e comerciais da sucursal portuguesa do Deutsche Bank.A aquisição, como discriminado no aviso, envolve a aquisição de 41 balcões, concentrados sobretudo na área de Lisboa e do Porto, que empregam directamente 330 funcionários e cerca de 250 agentes ligados e promotores da agência. No total, são 50.000 os clientes que poderão transitar para a nova instituição.A Autoridade da Concorrência informa ainda que, aqueles que pretendam fazer quaisquer observações sobre a operação, devem ser dirigidas ao regulador no prazo de dez dias úteis. Estas devem ser acompanhadas por uma versão não confidencial e uma justificação para a confidencialidade caso a haja, sob pena de serem tornadas públicas.