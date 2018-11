Adeus Moviflor da Circunvalação, olá Kinda Home

"Fiquei contente por terem optado pela demolição do edifício que aqui existia. Este é muito mais bonito", considerou Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na tarde desta terça-feira, 27 de Novembro, na cerimónia de inauguração da Kinda Home que antecedeu a abertura ao público, pelas 17 horas.

A primeira loja Kinda Home em Portugal foi edificada de raiz, na Rotunda AEP, Estrada da Circunvalação, após a demolição do edifício da falida Moviflor, que ali funcionou até 2014, numa área de construção de quase 28 mil metros quadrados.

Num investimento de 20 milhões de euros e que criou 150 postos de trabalho, a loja portuense da marca de mobiliário e decoração do grupo Nuvi, liderado por Luís Vicente, tem 7.500 metros quadrados de área total de venda, contando com dois pisos subterrâneos de estacionamento gratuito com mais de 500 lugares e uma zona de restauração.

Com mais de seis mil referências à venda, cuja produção contrata a "mais de 300 fornecedores, nacionais e internacionais", contando com uma equipa de dez designers, vende artigos desde 49 cêntimos (um copo Bruxelas) até 1.999 euros (sofá Saavedra em pele camel).

A Kinda Home, que começou por Angola, onde detém quatro lojas, quer abrir mais quatro lojas em Portugal nos próximos cinco anos.

"A próxima já está em construção, há duas semanas, na zona comercial de Alfragide, fruto de um investimento de cerca de 25 milhões de euros e que tem abertura prevista para o final do próximo ano", revelou, ao Negócios, João Vicente, CEO da Kinda Home.