Adicionais de IUC e do ISP mantêm-se em 2019

O Governo quer manter o adicional de IUC (imposto único de circulação, vulgo selo do carro) para os automóveis a gasóleo, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2019, a que o Negócios teve acesso.





Como já tinha sido noticiado, apesar de tentativas no Parlamento em sentido contrário, deverá também manter-se o adicional ao ISP em 2019 e às mesmas taxas. Na versão, a que o Negócios teve acesso, prevê-se um adicional de ISP para a gasolina de 0,007 euros por litro e para o gasóleo de 0,0035 euros por litro.