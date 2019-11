Adidas vai encerrar “speedfactories” na Europa e Estados Unidos

A Adidas decidiu encerrar as chamadas "speedfactories" em Ansbach, na Alemanha, e Atlanta, nos Estados Unidos, duas unidades de produção desenvolvidas pela empresa alemã para o fabrico de calçado desportivo de forma quase totalmente automatizada, com recurso à tecnologia e muito pouca mão-de-obra.





As unidades, geridas em parceria com a especialista em plásticos Oechsler, serão fechadas "no máximo em abril de 2020", de acordo com um comunicado da Adidas divulgado esta segunda-feira.