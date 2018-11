Administração da Nissan dividida sobre afastamento de Ghosn

Há pelo menos um membro do conselho de administração da Nissan que não está dispostos a votar já a saída de Carlos Ghosn da presidência daquele órgão. É preciso mais pormenores sobre o que levou à detenção do "chairman", segundo noticia a Bloomberg.

"Os administradores vão reunir-se amanhã [quinta-feira] e será feita uma proposta ao conselho para remover os administradores Ghosn e Kelly", revelou um porta-voz à agência de informação.

Ghosn, juntamente com o administrador da Nissan Greg Kelly, é suspeito de ter comunicado ao mercado valores muito inferiores aos reais sobre as suas remunerações enquanto presidente da Nissan. Ghosn é também suspeito de ter usado dinheiro da empresa para uso pessoal, nomeadamente na compra e renovação de casas no Rio de Janeiro, Beirute, Amesterdão e Paris. Foram detidos na segunda-feira.

De acordo com o site da fabricante automóvel japonesa, são nove os membros deste órgão, presidido por Ghosn, e a Bloomberg refere que a votação será decidida por maioria simples. Só que há um administrador, não identificado, que referiu à Bloomberg que não há ainda informação suficiente sobre as suspeitas e que dever-se-ia esperar por ela para tomar uma decisão definitiva.

A Renault, que é a principal accionista da Nissan e sua parceria, decidiu um afastamento temporário, com a nomeação interina de seus substitutos.

Continuar a ler Acções recuperam após embate As acções da Renault e da Nissan estão esta quarta-feira a recuperar das quedas anteriores, causadas pela notícia da detenção do "chairman" de ambas, Carlos Ghosn. Na bolsa nipónica, a Nissan somou 0,36% para 954,1 ienes, ao passo que a Renault segue a ganhar mais de 0,98% para 58,99 euros.

Soube-se entretanto, pelo Financial Times , que Carlos Ghosn estava a preparar uma fusão entre a Renault e a fabricante nipónica e que estes planos de fusão não agradavam a membros da administração da Nissan - aliás, desde Março que este já era um tema em cima da mesa. Foi o presidente executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, que revelou quais eram as suspeitas que recaiam sobre o gestor, e que disse que iria alargar as investigações internas à própria aliança entre a Nissan e a Renault.