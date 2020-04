Administração da TAP deve ser ouvida no Parlamento sobre "lay-off" no dia 14

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o requerimento do Bloco de Esquerda, para a audição com caráter de urgência da administração da TAP sobre o "lay-off" da empresa, que "será contactada para ver se será possível realizar esta audição no dia 14 de abril", afirma o partido numa nota enviada às redações.





O Bloco quer ouvir o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, na sequência de um conjunto de decisões de nível laboral tomadas devido ao impacto que o novo coronavírus está a ter no setor da aviação e que levou já a transportadora portuguesa a parar.