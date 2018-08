Administração da Tesla já sabia dos planos de Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk, sobressaltou os mercados esta terça-feira ao anunciar, através do Twitter, que pretendia retirar as acções da cotada de bolsa, pagando 420 dólares por título. A Bloomberg avança que, apesar da aparente informalidade do anúncio, este já havia sido feito perante os restantes membros da administração na semana passada.





"Na semana passada, Elon iniciou uma discussão com a administração sobre retirar a empresa de bolsa", confirmaram à Bloomberg nove membros da administração. Estes acrescentam que já existiram várias reuniões e estão a ser tomados os "passos apropriados" para avaliar esta hipótese.





Quanto aos meios de financiamento necessários à operação, aquela que surge como uma das grandes condicionantes, os membros do conselho contactados pela Bloomberg não dão certezas. Estes avançam apenas que Musk "abordou os financiadores para que isto ocorresse". Em contraste, num dos vários tweets que publicou acerca do assunto, o CEO da Tesla não quis deixar margem para dúvidas: "Estou a considerar tornar a Tesla de capital fechado a 420 dólares. Financiamento assegurado", escreveu.



Musk promete actuar assim que o valor das acções suba 23% acima da cotação de fecho da sessão anterior. A esse preço, a empresa vale 71,6 mil milhões de dólares. Segundo os dados da Bloomberg, Musk tem uma posição de 19,78% na Tesla, o que significa que teria de desembolsar 57,5 mil milhões de dólares para comprar a restante parte.



O presidente executivo da Tesla publicou este "tweet" minutos depois de ter sido anunciado que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tinha uma posição no valor de dois mil milhões de dólares na empresa, o que equivale a perto de 5%.



A publicação na rede social levou as acções a disparar 8,53% para os 371,15 dólares. Mas a SEC, regulador do mercado de capitais, acabou por determinar a suspensão da negociação a aguardar a divulgação de informação relevante. Na altura, as acções subiam 7,39% para os 367,25 dólares. Foi, ainda durante a sessão, levantada, permitindo que as acções chegassem a disparar 13,30% até aos 387,36 dólares. Esta quarta-feira, os títulos seguem a somar 0,42% para os 381,18 dólares, depois de terem estado a perder 3,28% para os 367,12 dólares.