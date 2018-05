Administração do BCP volta atrás no alargamento da actividade do banco

A administração do BCP tinha proposto alargar o objecto social do banco para que reflectisse a comercialização de imóveis recebidos em dação. A justificação era a de que acelerava o processo. Mas não chegou a ser votado pelos accionistas. Foi a própria a retirá-la da lista. Medida precisava de ok do BCE.