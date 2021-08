Administração pública autorizada a gastar 3 milhões para comprar elétricos até 2025

O Governo autorizou, por portaria publicada esta quinta-feira, três milhões de euros para financiar 200 veículos elétricos destinados a freguesias, áreas metropolitanas ou organismos da administração pública, no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública.Os 3.090 milhões de euros, segundo o despacho publicado hoje em Diário da República, não podem ultrapassar, em cada ano económico, os 150 mil euros este ano e 735 mil euros em cada um dos anos seguintes, até 2025.Segundo o diploma, a contratação dos veículos a financiar, tal como previsto no Programa ECO.mob, será feita em regime de locação por um período nunca inferior a 48 meses.O município madeirense de Câmara de Lobos, em meados de julho, anunciou ter recebido dois veículos elétricos, num investimento de 70 mil euros, para candidaturas à terceira Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública (PAMEAP), promovida pelo Fundo Ambiental, incluindo a instalação de postos de abastecimento elétricos nos serviço camarários.A execução do Fundo Ambiental (FA) atingiu 569,8 milhões de euros em 2020, correspondente a 99,9% das verbas disponíveis e a um aumento de 47%, face aos 387,6 milhões de euros executados em 2019, segundo os dados divulgados em janeiro pelo Ministério do Ambiente.No que diz respeito à mobilidade, a comparticipação do FA foi de cerca de quatro milhões de euros para a aquisição de 1.428 veículos ligeiros, 1.036 bicicletas, motociclos, ciclomotores elétricos e bicicletas de carga.