Administradores da Raize mantêm mais de 50% do capital após OPV

No primeiro comunicado publicado na CMVM depois da admissão das acções na bolsa nacional, a Raize actualizou as participações qualificadas dos seus três administradores na companhia.

Afonso Fuzeta da Ponte da Cunha de Eça passou a deter 1.215.331 acções da Raize, que representam 24,31% do capital da nova cotada. O também administrador José Maria Antunes dos Santos Rego detém exactamente o mesmo número de acções.

Antes da OPV, onde foram vendidas 750 mil acções representativas de 15% do capital da Raize, os dois gestores e fundadores da "fintech" detinham cada um 30,09% do capital da Raize.

Já António José da Silva Marques (cuja nomeação como administrador se encontra a aguardar registo pelo Banco de Portugal) reduziu no capital da Raize de 3% para 2,42%.

Desta forma, aos três administradores é imputável uma posição qualificada de 51,04% dos direitos de voto da Raize, correspondentes a 2.551.850 acções. Antes da OPV estes três gestores detinham 63,18% do capital da empresa.

Antes da OPV, a Potus LTD era a terceira maior accionista da Raize com 10% do capital.

Depois da oferta inicial de 15% do capital, e para reforçar a liquidez da acção, os accionistas da Raize podem vender mais 10% do capital da Raize durante um período de seis meses.

Na quinta sessão em bolsa as acções da Raize desceram 2,94% para 2,31 euros.