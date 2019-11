Aeroporto de Lisboa fecha para obras nas madrugadas entre janeiro e junho

O diretor da EasyJet Portugal revelou que o aeroporto Humberto Delgado vai estar encerrado, para obras de alargamento, entre janeiro e junho do próximo ano. Durante este período, entre as 23:30 e as 5:30 não poderão levantar nem aterrar voos.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, 19 de novembro, o diretor geral da EasyJet Portugal, José Lopes, citado pelo Expresso, admitiu que a operadora aérea já teve de cancelar voos.