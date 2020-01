Aeroporto de Lisboa ultrapassa 31,1 milhões de passageiros em 2019

Os dez aeroportos nacionais geridos pela ANA movimentaram no ano passado 59,1 milhões de passageiros, o que representou um crescimento de 6,9%, anunciou esta terça-feira em comunicado a Vinci Airports.

O aeroporto de Lisboa registou um aumento de 7,4% do número de passageiros, ultrapassando os 31,1 milhões. Já o do Porto cresceu 9,8% para mais de 13,1 milhões de passageiros, frisando o grupo francês tratarem-se de "dois dos mais dinâmicos da União Europeia".





Em Faro o acréscimo foi de 3,7%, para 9 milhões de passageiros, enquanto na Madeira e nos Açores foi igualmente registado um aumento do número de passageiros, de 0,7% e 6,2% respetivamente.





Só no quarto trimestre do ano passado, Lisboa protagonizou um aumento do número de passageiros de 8,5% e o Porto de 7,5%, levando a que o conjunto dos aeroportos nacionais tenha registado um acréscimo de 6,4%.





Em comunicado, a Vinci Airports adianta que, no total, atendeu 255 milhões de passageiros nos seus 46 aeroportos, o que significa um aumento de 5,7% relativamente ao ano anterior.



O grupo destaca do ano passado a integração, em maio, do aeroporto de Gatwick, em Londres, no qual adquiriu uma participação de 50,01%.





Para 2020, entre outros projetos, a Vinci refere que, em Portugal, continuará a trabalhar com o Governo para converter a base aérea militar do Montijo num aeroporto civil e para modernizar o aeroporto Humberto Delgado, sendo o objetivo deste projeto "aumentar a capacidade de receber passageiros na capital portuguesa, acomodando o crescimento de tráfego esperado para os próximos anos".