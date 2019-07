Aeroporto do Porto lidera crescimento em Portugal no semestre

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, liderou o crescimento no tráfego de passageiros nos primeiros seis meses deste ano, indicou a Vinci Airports esta sexta-feira. Todas as infraestruturas nacionais aumentaram o número de passageiros.

O aeroporto da Invicta terminou o semestre com 6,15 milhões de passageiros, uma subida de 9,9% face a igual período do ano passado. Após ter crescido 9,5% no primeiro trimestre, o segundo trimestre registou uma subida de 10,3%.

Em termos de volume, a liderança isolada pertence a Lisboa, com 14,6 milhões de passageiros, o que representa um incremento de 6,6% em termos homólogos. O aeroporto da capital tinha registado uma subida de 4,2% de janeiro a março e acelerou para um crescimento de 8,5% no segundo trimestre.

Faro, que tinha liderado as subidas homólogas no primeiro trimestre com um ganho de 12,3%, acumula uma subida de 6,8% no semestre, para 3,97 milhões de passageiros. Entre abril e junho o aeroporto algarvio apenas cresceu 5%.

A Madeira apresenta o menor crescimento semestral – apenas 2,1% - totalizando 1,6 milhões de passageiros. Nos Açores o tráfego atingiu cerca de 1,1 milhões, o que representa uma subida de 8,3%.