Aeroportos de Lisboa e Porto crescem a dois dígitos até Junho

No segundo trimestre deste ano 23 companhias aéreas abriram um total de 48 novas rotas com Portugal. O tráfego nos dez aeroportos geridos pela ANA cresceu 6,9%.

Os dez aeroportos portugueses geridos pela ANA registaram um crescimento do tráfego no segundo trimestre deste ano de 6,9%, atingindo os 15,3 milhões de passageiros. Um número que representa um aumento de cerca de um milhão face ao mesmo período do ano passado.





De acordo com os resultados do segundo trimestre da Vinci Airports, que detém a ANA, os aeroportos de Lisboa e Porto apresentaram acréscimos de dois dígitos, de 10,7% e 11,2% respectivamente.





Já o tráfego em Faro e na Madeira mantém-se estável "apesar da falência da Monarch e da Niki em 2017 e das condições meteorológicas desfavoráveis que resultaram em inúmeros cancelamentos de voos", acrescenta.