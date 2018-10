Aeroportos de Lisboa e Porto crescem mais de 10% até Setembro

O tráfego de passageiros no aeroporto de Lisboa cresceu 10,3% nos primeiros nove meses deste ano, ultrapassando os 22,2 milhões, revelam os dados do terceiro trimestre divulgados pela Vinci Airports, que detém a ANA.





O crescimento no aeroporto da capital foi, até Setembro, ultrapassado pelo registado no Porto, que aumentou 10,6% para quase 9,1 milhões de passageiros.





Já nos Açores, o acréscimo registado neste período foi de 2,6%, enquanto em Faro houve lugar a um recuo de 2,3% e na Madeira de 1,9%.





No total, os aeroportos portugueses geridos pela ANA cresceram 7% até Setembro, para 42,9 milhões de passageiros.





Só no terceiro trimestre, o tráfego nos aeroportos nacionais registou uma subida de 4,2%, com Lisboa a crescer 6,9% e o Porto 9,1%.





Em comunicado, a Vinci Airports anunciou que, no conjunto da sua rede, o aumento do tráfego de passageiros era no final de Setembro de 6,7% para mais de 142,8 milhões de pessoas.



Na Europa, o grupo realça os novos recordes de verão estabelecidos pelos aeroportos franceses, que cresceram 8,5%, e os portugueses, com uma subida de 4,2% no terceiro trimestre.