Sonaecom e Isabel dos Santos recuperam direitos de voto na Nos

depois de o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa ter levantado o arresto sobre metade dessa posição, segundo um comunicado da Sonaecom à CMVM.

A Zopt, empresa conjunta da Sonaecom e da empresária angolana Isabel dos Santos, volta a ter a totalidade dos direitos de voto na Nos,

O Tribunal Criminal de Lisboa tinha arrestado, em abril deste ano, metade da posição da Zopt na Nos, no seguimento do Luanda Leaks, algo que a Sonaecom contestou por afetar também a sua posição e não apenas a da empresária angolana. É que Isabel dos Santos tem participação na Nos através do veículo conjunto com a Sonaecom.





Com a decisão do tribunal, a Zopt, detida em partes iguais pela Sonaecom e Isabel dos Santos, tinha ficado limitada, a metade da participação, nos seus direitos de voto e nos direitos de receber dividendos da Nos – onde detém 52,15% do capital.