AG do Sporting aprova contas e aumento salarial dos administradores

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD informa que o relatório e contas foi aprovado "por maioria, tendo obtido 627.630 votos a favor, 2.520 votos contra e 20 abstenções".

Na reunião foi também aprovada a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade, tendo a proposta contado com "427.615 votos a favor, 202.521 votos contra e zero abstenções".

O vice-presidente do Sporting Francisco Salgado Zenha já revelara, no entanto, que os administradores da SAD vão abdicar, esta época, do aumento das remunerações proposto em Assembleia-Geral.

"O clube vai aceitar a proposta, mas o conselho de administração vai abdicar neste momento. Não vai receber nem mais um cêntimo do que no ano passado. Temos de ser coerentes, é preciso que haja ajustamentos nos bastidores, mas não queremos passar a imagem de que estamos aqui por dinheiro", afirmou, em entrevista à Rádio Observador, na segunda-feira.

Os acionistas aprovaram também a proposta de aplicação de resultados e a apreciação geral da Administração da Sociedade, de cada um dos seus membros, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas.

As deliberações sobre a eleição de dois administradores para o Conselho de Administração e eleição de um membro efetivo e de um membro suplente do Conselho Fiscal até ao final do mandato em curso foram igualmente aprovadas em AG.