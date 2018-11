No momento em que tomou a palavra, o actual presidente, Frederico Varandas, foi assobiado por alguns adeptos na AG.

Um grupo ruidoso de sócios do Sporting defensores de Bruno de Carvalho marca presença esta noite na Assembleia Geral do Sporting, tendo em vários momentos perturbado os trabalhos, apurou o Record Entre os sócios presentes destacam-se Rui de Carvalho e Alexandra Carvalho, respectivamente pai e irmã do ex-presidente. A dupla chegou às imediações do estádio pouco antes do início da assembleia magna e, uma vez lá dentro, ambos usaram da palavra.Durante o discurso de Rui de Carvalho, um sócio foi retirado da sala pelos elementos de segurança ali presentes. Refira-se que, entre outros, o ex-candidato à presidência, Rui Jorge Rego, também compareceu.