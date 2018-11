Agravam-se problemas nos comboios a caminho do Natal

Todos os dias há atrasos e comboios suprimidos, de acordo com o Público, que conclui que a CP não está preparada para enfrentar o pico de procura do final do ano.

A CP continua sem material circulante e sem operários suficientes para reparar as automotoras e carruagens paradas nas oficinas. O balanço é feito pelo jornal Público, que antecipa um período de Natal complicado.





O jornal explica que todos os dias há comboios suprimidos no Algarve (nove comboios suprimidos na quarta-feira, quatro no dia seguinte) e no Oeste (quatro comboios suprimidos na quinta-feira). No longo curso também há problemas: o alfa pendular que deveria sair ás 16h de Faro para o Porto avariou e os passageiros vieram de autocarro.





Em Agosto, o Governo anunciou a contratação de pessoal para a EMEF, o aluguer de material a Espanha e a compra de novos comboios. De acordo com o Público a primeira medida foi a única que avançou mas como se trata de um processo de recrutamento não terá efeitos imediatos.