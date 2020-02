Água Eco já reduziu em 100 toneladas o consumo de plástico

As vendas da marca de água Eco, que comercializa garrafas reutilizáveis, anunciou que já reduziu em mais de 100 toneladas a utilização do plástico com a comercialização do seu produto.





A redução dos mais de 100 milhões de toneladas de plástico decorreu desde o último trimestre de 2018 até janeiro de 2020, e tem aumentado à medida que o número de estações de abastecimento vai crescendo.