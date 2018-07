Aguiar-Branco hurra no Facebook baptismo de António Costa nos estaleiros de Viana

O ex-ministro da Defesa, que não foi convidado para o baptismo de um navio por si encomendado aos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, utilizou o Facebook para atestar que o seu sucessor no cargo e António Costa estiveram “a aplaudir o que tanto criticaram”.

José Pedro Aguiar-Branco, ex-ministro da Defesa. Correio da Manhã

António Costa esteve na manhã desta sexta-feira, 20 de Julho, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, que são explorados pela West Sea, para presidir à cerimónia de baptismo do Navio-Patrulha Oceânico (NPO) Sines, o primeiro de dois em construção pela participada do grupo Martifer.

A decisão de subconcessionar a privados a actividade da ENVC - Estaleiros Navais de Viana do Castelo, assinada em Janeiro de 2014, assim como a encomenda dos dois navios patrulha à West Sea, foram tuteladas por José Pedro Aguiar-Branco, o ministro da Defesa do anterior Governo liderado por Passos Coelho, que não foi convidado para a cerimónia de baptismo do NPO Sines.

Aguiar-Branco não foi convidado, mas fez questão de assinalar o evento na sua página de Facebook. "Hoje, do socialista autarca de Viana do Castelo ao primeiro-ministro e a sua mulher, passando pelo neo-socialista ministro da Defesa, vão estar todos a aplaudir o que tanto criticaram, nos últimos anos!", começa por afirmar no seu "post", publicado a meio da manhã desta sexta-feira.

"Por Portugal, valeu a pena, ‘contra tudo e contra todos estes’ lutar pela solução que acreditei ser a melhor para o país e para a região. Palavra dada palavra honrada não foi, ao contrário do que hoje tantas vezes assistimos, um jogo floral. Não há melhor sensação do que a da consciência tranquila e do dever cumprido", remata o ex-ministro da Defesa.

O "post" de Aguiar-Branco é acompanhado pela imagem de dois recortes de jornais - um datado de Janeiro de 2014 - "Estaleiros de Viana do Castelo: Daqui a cinco anos os críticos vão aplaudir a solução para os estaleiros, diz Aguiar-Branco", e outro desta quinta-feira, do jornal online Observador, com o título "Novo navio da Marinha baptizado esta sexta-feira por mulher do primeiro-ministro".





A decisão de extinguir a empresa ENVC e subconcessionar a sua actividade a privados foi, na altura, fortemente criticada pelos socialistas.

Aliás, em Janeiro de 2014, o presidente socialista da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, levou uma coroa de flores para a cerimónia de assinatura do contrato de subconcessão dos estaleiros à West Sea. "Vim a um velório, ao velório da construção naval em Portugal", explicou então o autarca.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro António Costa disse que hoje "é um dia de parabéns para a indústria portuguesa de construção e reparação naval", confirma a "vitalidade dos estaleiros" e honra a sua "longa actividade", sublinhando que toda a tecnologia usada foi desenvolvida em Portugal e está ao nível do melhor que se faz em todo o mundo".

"É um exemplo muito feliz do que pretendemos fazer para reforçar as nossas Forças Armadas", concluiu, anunciando a construção, nos próximos seis a oito anos, de sete novos navios para a Marinha portuguesa, no âmbito da revisão da Lei de Programação Militar (LPM).