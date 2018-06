Air Canada inaugura voos directos entre Lisboa e Montreal três vezes por semana

A Air Canada inaugurou este sábado, 16 de Junho, o seu serviço sazonal directo entre Lisboa e o principal aeroporto de Montreal, o Montréal-Trudeau, com três voos por semana, até 27 de Outubro de 2018.

O arranque do novo serviço da Air Canadá Rouge, que será realizado por um Boeing 767-300, foi assinalado com uma celebração no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.