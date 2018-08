Bloomberg

As companhias aéreas Air France-KLM e a Air Europa anunciaram esta quarta-feira que pretendem concluir um novo acordo de "joint-venture" para os seus voos entre a Europa e a América Central e do Sul.O acordo previsto vai permitir expandir as suas ofertas e aumentar as oportunidades de viagem para os respectivos clientes, referem as empresas em comunicado.A Air France e a Air Europa iniciaram a sua cooperação com partilha de códigos ("code share") em 2003, cobrindo actualmente 21 rotas dessa forma na Europa.A KLM e a Air Europa colaboram desde 2002, operando actualmente 19 rotas com partilha de códigos na Europa.Em 2007, a Air Europa também se juntou à SkyTeam Alliance.